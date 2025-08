VÍDEO – Câmera registra furto de bicicletas dentro de empresa em Guabiruba

Duas bicicletas foram furtadas dentro de uma empresa no último sábado, 2, em Guabiruba, no bairro Guabiruba Sul. Uma das vítimas conversou com a reportagem e fez um boletim de ocorrência.

Conforme a vítima, que mora perto da empresa, relatou que estava trabalhando no momento do furto. Imagens das câmeras de seguranças da empresa mostram duas pessoas pulando a cerca do local, por volta das 23h30, e indo diretamente até o local onde estavam as bicicletas dos funcionários.

A ação dura poucos minutos. Os criminosos saem pelo mesmo lugar por onde entraram, colocando as bicicletas para fora da cerca e então saindo da empresa sem serem vistos.

Confira o vídeo:

Até o momento o proprietário da bicicleta não teve retorno sobre seu veículo.

Caso tenha visto a bicicleta da imagem abaixo, procure a Polícia Civil.

