VÍDEO – Câmera registra furto em estacionamento de empresa no Primeiro de Maio, em Brusque

As câmeras de segurança de uma empresa localizada no bairro Primeira de Maio, em Brusque, flagraram um furto no estacionamento na última sexta-feira, 9.

Pelas imagens, que foram enviadas ao jornal O Município, é possível ver uma pessoa se aproximando de um carro carro, e, após um tempo, saindo do local em uma bicicleta.

O vidro do carro foi danificado e foi furtada uma bolsa com documentos e cartões. Um boletim de ocorrência foi feito.

Assista ao vídeo:

