VÍDEO – Câmera registra homem sendo baleado no Azambuja, em Brusque

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem de 36 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio no bairro Azambuja, em Brusque, na tarde do domingo, 21.

Nas imagens, é possível ver um homem sem camisa chegando ao local, onde outras pessoas conversavam. Ele carregava uma mochila azul e uma arma. Em seguida, ocorre uma discussão, e ele efetua disparos contra outro homem. Na sequência, aborda um ciclista e deixa o local pedalando.

O suspeito ainda não foi localizado. A vítima foi levada ao Hospital Azambuja, onde permanece internada em estado grave. A Polícia Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência, mas não estava no local no momento do atendimento da Polícia Militar. Até a publicação, não havia atualização oficial sobre o estado de saúde da vítima.

Confira o vídeo:

Crédito: TV Brusque