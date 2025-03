VÍDEO – Câmera registra momento em que carreta que carregava container tomba em Guabiruba

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a carreta FH Volvo tombou na rua dos Imigrantes, em Guabiruba, na manhã desta quinta-feira, 27. O motorista do veículo sofreu diversos ferimentos pelo corpo e foi levado para o hospital.

A câmera de uma empresa mostra a carreta seguindo no sentido Brusque-Guabiruba, quando, durante a curva, o veículo acaba tombando. Nenhuma pessoa foi atingida.

Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, os socorristas encontraram o condutor fora do veículo, sentado na calçada. Ele apresentava suspeita de fratura fechada na região do membro superior esquerdo, dor e incômodo no local, além de escoriações na região do membro superior esquerdo, e escoriações e contusões no membro inferior esquerdo.

A vítima foi atendida no local e depois foi encaminhada para o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux.

Confira o vídeo:

