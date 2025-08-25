VÍDEO – Câmera registra momento em que carro cai em ribanceira e fica às margens do rio Itajaí-Mirim, em Brusque

O jornal O Município obteve imagens de uma câmera de segurança que registraram o momento em que um carro caiu em uma ribanceira e parou às margens do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na madrugada deste domingo, 24. O caso aconteceu na avenida Beira Rio, no bairro Jardim Maluche.

O vídeo mostra que o veículo saiu da pista por volta das 5h10, quando seguia no sentido Centro, invadiu a pista contrária e caiu na ribanceira. Logo depois, outro carro estaciona na via e uma pessoa desce, observa a cena e, em seguida, retorna ao veículo, seguindo no sentido Jardim Maluche.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30. O carro estava às margens do rio, com a parte dianteira submersa, e apresentava forte cheiro de gasolina momentos antes de pegar fogo.

Segundo os bombeiros, o condutor não estava no local quando a equipe chegou. As chamas se espalharam rapidamente, assustando pessoas que acompanhavam a ocorrência. Testemunhas e bombeiros atuaram juntos para conter o incêndio.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Jovem morre em acidente dias após comemorar aniversário em Joinville

2. Chuva e frio marcam parte da semana em Brusque: saiba até quando

3. Motorista fica ferido após bater carro em poste no Dom Joaquim, em Brusque

4. Público lota Feijoada Bergamasca em Brusque e vibra com show histórico de Gusttavo Lima

5. Evento Cultural Polonês movimenta fim de semana em Brusque com muita dança, música e gastronomia



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

