VÍDEO – Câmera registra ônibus colidindo contra caminhonete no Primeiro de Maio, em Brusque
Motociclista colidiu na traseira do ônibus instantes depois
Uma câmera de segurança mostra o ônibus envolvido no acidente com um motociclista colidindo na traseira de uma caminhonete no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 4. As imagens enviadas ao jornal O Município confirmam a versão de comerciantes de que havia um terceiro veículo envolvido.
A colisão aconteceu às 17h50. Conforme as imagens, a Saveiro para na via e é atingida pelo ônibus. Segundo relatos, a caminhonete estaria com a seta ligada para entrar em uma rua. Já o motociclista colidiu na traseira do ônibus instantes após a primeira colisão. O Corpo de Bombeiros presta apoio à ocorrência.
Crédito: Especial O Município
