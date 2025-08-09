VÍDEO – Câmeras flagram momento em que motorista embriagado colide contra muro em Brusque

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista embriagado colidiu o veículo que conduzia contra o muro de um estabelecimento comercial no bairro São Luiz, em Brusque.

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 9, e chamou a atenção das autoridades devido ao estado do condutor.

Nas imagens, é possível ver uma segunda pessoa dentro do carro, aparentemente inconsciente ao lado do motorista. Após o impacto, o condutor, de 36 anos, aparece fora do veículo, visivelmente desorientado.

Durante o atendimento, a polícia identificou que o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Ele foi autuado pelas infrações de trânsito, o carro foi removido ao pátio e o condutor levado à Delegacia para os procedimentos legais.

Assista ao vídeo

Crédito: Portal do Valdomiro da Motta