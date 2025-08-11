VÍDEO – Câmeras registram momento da colisão entre dois carros na rótula do Steffen, em Brusque

Três câmeras de segurança de estabelecimentos registraram o momento em que dois carros colidiram na rótula do Steffen, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 11. As imagens foram enviadas pelas empresas ao jornal O Município

O acidente aconteceu por volta das 9h, e envolveu um Volkswagen Gol e um Mitsubishi Outlander. O Gol seguia pela rua Guilherme Steffen em direção à rótula, enquanto o Outlander trafegava pela rua Guilherme Wegner, também em direção à rótula.

Os dois veículos eram conduzidos por homens que estavam sozinhos e não se feriram. A colisão ocorreu nas proximidades da rótula.

Com o impacto, o Outlander teve danos na parte do motor e precisou ser removido com auxílio de um guincho.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Enfermeiro da Prefeitura de Brusque morre aos 44 anos

2. Entidades acionam STF contra proibição de criação e venda de pit bulls em SC

3. Serviço de atenção a vítimas de violência sexual ultrapassa 20 mil atendimentos em Brusque

4. Brusque perde para o Anápolis fora de casa, mas se mantém no G-8 da Série C

5. VÍDEO – Bombeiros salvam mulher e criança pela janela durante incêndio em condomínio de luxo em Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

