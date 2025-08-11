VÍDEO – Câmeras registram momento da colisão entre dois carros na rótula do Steffen, em Brusque
Imagens mostram acidente de diferentes ângulos
Três câmeras de segurança de estabelecimentos registraram o momento em que dois carros colidiram na rótula do Steffen, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 11. As imagens foram enviadas pelas empresas ao jornal O Município
O acidente aconteceu por volta das 9h, e envolveu um Volkswagen Gol e um Mitsubishi Outlander. O Gol seguia pela rua Guilherme Steffen em direção à rótula, enquanto o Outlander trafegava pela rua Guilherme Wegner, também em direção à rótula.
Os dois veículos eram conduzidos por homens que estavam sozinhos e não se feriram. A colisão ocorreu nas proximidades da rótula.
Com o impacto, o Outlander teve danos na parte do motor e precisou ser removido com auxílio de um guincho.
