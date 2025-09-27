VÍDEO – Caminhão cai em ribanceira após colisão com caminhonete em Brusque

Um caminhão caiu em uma ribanceira após acidente com uma caminhonete na madrugada deste sábado, 27, na rodovia Antônio Heil, nas proximidades do Mont Serrat, em Brusque. A colisão aconteceu por volta de 1h50, em frente ao Auto Peças Nicoletti, em Brusque.

A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão com semirreboque. De acordo com a Polícia Militar, com o impacto, o caminhão caiu em uma ribanceira.

Os ocupantes da caminhonete ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu, sendo encaminhados ao Hospital Azambuja com lesões aparentemente leves. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.

De acordo com relatos colhidos no local, a caminhonete teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou os envolvidos.