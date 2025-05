VÍDEO – Caminhão carregado de entulhos cai duas vezes sobre residência em Itajaí

Durante a tarde de terça-feira, 6, o mesmo caminhão que tombou e caiu sobre uma casa em Itajaí, novamente atingiu a residência. O fato aconteceu no período da tarde, por volta das 15h, após equipes tentarem acoplar a caçamba no veículo.

Conforme a Polícia Militar, o mesmo caminhão, que já havia sido reestabelecido, foi usado na tentativa de levar a caçamba. Porém, o veículo pendeu e tombou, atingindo novamente a residência.

Após o fato, outro caminhão foi acionado para retirar a caçamba, e com auxílio de maquinário especial, destombar o caminhão.

O boletim de ocorrência que havia sido gerado anteriormente foi atualizado com as informações do segundo acidente.

