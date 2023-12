VÍDEO – Caminhão com 21 toneladas de melancia usa área de escape da BR-376, entre PR e SC

Um caminhão de três eixos, com carga de 21 toneladas de melancia, precisou usar a área de escape da BR-376, entre Paraná e Santa Catarina. A entrada foi registrada pelas câmeras de monitoramento da Arteris Litoral Sul, na noite da última terça-feira, 26.

Segundo a concessionária que administra o trecho da rodovia, o motorista percebeu cerca de 1 quilômetro antes que havia perdido os freios do veículo e que precisaria usar o escape. A entrada aconteceu na área de escape do quilômetro 667,3, em Guaratuba (PR), no sentido Santa Catarina.

Ninguém se feriu durante o acontecimento.

🚨 Por volta das 04h30 de hoje (26), a @Arteris_ALS registrou uma nova entrada na Área de Escape do km 667,3 na BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC. Um motorista que conduzia um caminhão 3 eixos, com carga de 21 toneladas de melancia (+) pic.twitter.com/atHuqid9AQ — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 26, 2023

