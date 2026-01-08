VÍDEO – Caminhão de alta carga tranca rua no Centro, em Brusque

Um caminhão de carga pesada e alta interrompeu o trânsito na rua Pedro Werner, no Centro de Brusque, na manhã desta quinta-feira, 8. O caso ocorreu por volta das 11h10.

Em vídeo enviado por um leitor ao jornal O Município, é possível ver o caminhão impedindo a passagem de carros e motocicletas na via.

A reportagem entrou em contato com a Guarda de Trânsito para saber se a situação já foi resolvida e como ocorreu a retirada do veículo do local, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

Confira o vídeo:

