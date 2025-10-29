VÍDEO – Caminhão de empresa de Brusque pega fogo durante acidente e motorista fica gravemente ferido em Garuva
Acidente foi provocado por uma colisão entre dois caminhões
Um acidente entre dois caminhões deixou um morador de Brusque gravemente ferido em Garuva, durante a madrugada desta quarta-feira, 29. A carreta que o motorista conduzia chegou a pegar fogo, ele ficou gravemente ferido.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão Iveco, com placas de Brusque, e um caminhão Scania, de Bom Jesus. A colisão ocorreu por volta das 3h50.
A confirmação dos ferimentos das vítimas foi repassada pela PRF, o condutor do veículo de Brusque ficou gravemente ferido, já o motorista da Scania não se feriu. A reportagem procurou a empresa brusquense responsável pelo trabalho que o homem realizava, mas não obteve mais informações sobre o caso.
Ainda segundo a PRF, o trânsito foi liberado em uma faixa às 5h e nas duas faixas às 6h30, após a retirada dos veículos e limpeza por parte da concessionária Arteris.
Imagens de motoristas que passavam pelo trecho mostram um dos caminhões em chamas. Confira:
