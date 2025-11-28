VÍDEO – Caminhão desce desgovernado no morro da Gustavo Halfpap e atinge carro em Brusque
Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 28
Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 28
Um caminhão desceu desgovernado o morro da rua Gustavo Halfpap, no Centro II, em Brusque, por volta das 16h desta sexta-feira, 28.
Segundo relatos de moradores ao portal Brusque Discover, o veículo atingiu ao menos um carro que estava estacionado ao longo da via. O trânsito está lento no local.
A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) confirmou que há uma equipe prestando atendimento. Apesar do impacto e do susto entre quem passava pelo local, não houve feridos.
A dinâmica do acidente ainda será apurada.
Crédito do vídeo: Brusque Discover
Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque: