VÍDEO – Caminhão desce desgovernado no morro da Gustavo Halfpap e atinge carro em Brusque

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 28

Um caminhão desceu desgovernado o morro da rua Gustavo Halfpap, no Centro II, em Brusque, por volta das 16h desta sexta-feira, 28.

Segundo relatos de moradores ao portal Brusque Discover, o veículo atingiu ao menos um carro que estava estacionado ao longo da via. O trânsito está lento no local.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) confirmou que há uma equipe prestando atendimento. Apesar do impacto e do susto entre quem passava pelo local, não houve feridos.

A dinâmica do acidente ainda será apurada.

Crédito do vídeo: Brusque Discover

