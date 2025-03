VÍDEO – Caminhão fica atolado próximo a galeria que cedeu no Zantão, em Brusque

Um caminhão ficou atolado na rua Arnoldo Ristow, próximo a galeria que cedeu no bairro Zantão, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 19. A reportagem foi até o local para ver a situação da galeria e registrou a situação do veículo.

O motorista havia tentado passar pela rua por um trecho, mas acabou atolando o caminhão. Por causa disso, o trânsito na via sofreu complicações. Uma das máquinas que atua no local guinchou o caminhão e o retirou do local.

Confira o vídeo:

Crédito: Vitor Souza/O Município

