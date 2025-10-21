VÍDEO – Caminhão interdita rua no bairro Águas Claras, em Brusque

Equipe da GTB se desloca para o local no início da tarde desta terça-feira

Um caminhão interditou uma rua do bairro Águas Claras, em Brusque, no início da tarde desta terça-feira, 21. Uma equipe da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) se deslocou até o local.

O veículo está entre as ruas João XXIII e João Tormena. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma carreta precisando retornar na via. Até o momento, não há mais detalhes sobre a ocorrência.

Confira o vídeo:

