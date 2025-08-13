VÍDEO – Caminhão precisa voltar de ré após atingir limitador de altura na rua Gustavo Halfpap, em Brusque

Na manhã desta quarta-feira, 13, um caminhão precisou voltar de ré após atingir o limitador de altura da rua Gustavo Halfpap, em Brusque. As imagens do momento circulam nas redes sociais.

O caso ocorreu por volta das 8h. De acordo com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque, o veículo não chegou a danificar a estrutura.

Ele tentou fazer a volta no local, mas teve que voltar de ré até uma empresa de ônibus Santa Terezinha. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) não precisou ser acionada para a ocorrência.

Confira o vídeo:

