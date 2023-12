VÍDEO – Caminhão quebra e interdita trecho de entrada da ponte do Jardim Maluche

Um caminhão interditou um trecho da rua de acesso da ponte da rua Hugo Schlosser, conhecida como ponte do Maluche, no início da tarde desta terça-feira, 19, após uma falha mecânica. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atendeu a ocorrência. O tráfego já foi liberado na via.

De acordo com a GTB, o caminhão acabou quebrando no momento em que subia a rua. O veículo possuía carga, que teve de ser transferida para outro caminhão para que o veículo conseguisse deixar o local.

Os agentes fizeram o controle da passagem de veículos da via. O trânsito já retornou à normalidade na região.

