VÍDEO – Caminhão tomba e cai em riacho em Botuverá
Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 16
Um caminhão tombou em um riacho na tarde desta terça-feira, 16, em Botuverá. O caso ocorreu no bairro Ourinhos, próximo ao Museu do Imigrante.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h25. De acordo com as autoridades, o condutor não foi encontrado. Informações preliminares obtidas pelos bombeiros são de que o motorista teria conseguido deixar o veículo e pegado uma carona até um posto de saúde.
Imagens cedidas pelo Brusque Discover mostram como o caminhão ficou. Confira:
Atualização 15h50: O Corpo de Bombeiros informou que o condutor do veículo não foi encontrado no local. A matéria já foi atualizada com as novas informações.
