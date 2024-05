VÍDEO – Caminhão tomba e interdita rua no Centro de Brusque

Um caminhão tombou na rua Gustavo Halfpap, no centro de Brusque, no início da tarde desta segunda-feira, 27. O veículo bateu no muro de duas residências por volta das 12h20.O acidente causou interdição total da via.

A Guarda de Trânsito (GTB) foi acionada e está se deslocando ao local. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência, porém até a publicação desta matéria não divulgou mais informações.

Notícia em atualização.

