VÍDEO – Caminhão tomba e interdita trecho da BR-101, em Balneário Camboriú; filas chegam a 13 km

Um caminhão tombou no quilômetro 135 da BR-101, em Balneário Camboriú, na manhã desta quarta-feira, 28. O acidente interditou as duas faixas da rodovia por volta das 10h, com o tráfego sendo desviado pela via marginal.

Cerca de uma hora após a interdição, já havia filas de 13 km. Equipes da Arteris Litoral Sul e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local. Até o momento da publicação, não havia informações sobre feridos.

Confira o vídeo:

