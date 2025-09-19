VÍDEO – Caminhão tomba em curva próximo à entrada de Guabiruba

Acidente aconteceu por volta de 8h40

VÍDEO – Caminhão tomba em curva próximo à entrada de Guabiruba

Acidente aconteceu por volta de 8h40

Comente

Um caminhão tombou em uma curva próximo à entrada do município de Guabiruba na manhã desta sexta-feira, 19. O acidente aconteceu por volta de 8h40.

De acordo com testemunhas, o caminhão carregava fios. O motorista ficou preso na cabine após o acidente, mas não sofreu ferimentos graves.

O caminhão ainda atingiu e destruiu uma caminhonete que estava estacionada, mas ninguém estava dentro do veículo no momento do acidente.

Leia também:

1. Retomada dos trabalhos da usina de asfalto de Brusque acelera pavimentações e reduz custos
2. “Estavam desesperadas”: PM prende homem que agrediu e ameaçou companheira, sogra e filha, em Brusque
3. Escola de Botuverá se manifesta após caso de estupro de aluna de 12 anos
4. Pronto Atendimento Infantil do Hospital Imigrantes é reinaugurado em Brusque
5. Após decisão do STF, Beto Carrero irá fornecer água gratuita para visitantes; entenda

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo