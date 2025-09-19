VÍDEO – Caminhão tomba em curva próximo à entrada de Guabiruba
Acidente aconteceu por volta de 8h40
Um caminhão tombou em uma curva próximo à entrada do município de Guabiruba na manhã desta sexta-feira, 19. O acidente aconteceu por volta de 8h40.
De acordo com testemunhas, o caminhão carregava fios. O motorista ficou preso na cabine após o acidente, mas não sofreu ferimentos graves.
O caminhão ainda atingiu e destruiu uma caminhonete que estava estacionada, mas ninguém estava dentro do veículo no momento do acidente.
