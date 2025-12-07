A noite de sábado, 6, em Guabiruba, reservou um daqueles momentos capazes de ficar gravados na memória coletiva, resultado de uma celebração de Natal conduzida com intensidade e emoção incomuns.

A 4ª Cantata de São Nicolau, realizada no bairro São Pedro, transformou o espaço ao lado do Artesanto Dietrich em um cenário em que tradições centenárias e gestos de comunidade se encontraram de forma tocante.

Clima de Natal

Mesmo ao ar livre, sob a varanda da residência da família organizadora, a atmosfera assumiu contornos de festa natalina, marcada por músicas, histórias e encontros que apenas um evento construído com dedicação e afeto consegue proporcionar.

A iniciativa, pois, conduzida por Emiliano e Vanessa Dietrich Carminatti com o apoio de familiares e amigos, atraiu um grande público para acompanhar a programação, que teve início às 19h.

Cultura de Natal no evento

Logo no começo, a passagem da Sociedade do Pelznickel indicou que a noite seria então marcada por símbolos que atravessam gerações.

O público reagiu com expectativa, sobretudo as crianças, que aguardavam a chegada de São Nicolau, da Criskindel e dos próprios Pelznickels.

O show de Natal

As apresentações musicais conduziram o evento com naturalidade.

A família da organização abriu a sequência, emocionando quem acompanhava, com Bruno, de 11 anos, demonstrando habilidade no acordeão e Lais, de 6 anos, estreando no teclado.

Depois, outras expressões culturais reforçaram o caráter comunitário da cantata.

Subiram à varanda artistas como Helena e Henrique, além do grupo Gute Freude e do Coral Infantojuvenil São Pedro, que conduziram parte das apresentações com sensibilidade e técnica.

Além deles, o grupo Alemão em Canto, cantores da Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Guarani e os integrantes de Canto Rogações também participaram, acompanhados por Osmar Baron, ampliando o alcance cultural da noite.

Espírito comunitário

Ao longo da noite, o público pôde adquirir cachorro-quente, pipoca, refrigerante, suco e chope.

As vendas foram destinadas ao custeio da própria cantata, preservando uma tradição que se mantém essencialmente voluntária e colaborativa.

Entre uma música e outra, conversas surgiam, reencontros aconteciam e o sentimento de pertencimento ganhava forma no rosto de quem acompanhava a programação.

Encanto na despedida

Quase no encerramento, por volta das 22h, os Pelznickels retornaram ao local e distribuíram pacotes às crianças, gesto que renovou a surpresa e arrancou sorrisos.

Logo depois, sob a luz das velas acomodadas em castiçais de cerâmica, todos entoaram o tradicional Noite Feliz.

A cena final, com centenas de chamas tremulando enquanto a canção se espalhava pelo bairro, sintetizou o espírito da celebração e reforçou o valor das tradições natalinas cultivadas pela comunidade.

As fotos do evento

Para quem deseja reviver essa noite ou conhecer os detalhes que as palavras não conseguem descrever por completo, uma galeria especial está disponível ao fim da edição, após os anúncios.

As imagens, pois, registram com precisão a delicadeza, a emoção e a força cultural que marcaram a 4ª Cantata de São Nicolau.

Galeria após o apoio comercial

Cantata de Natal em fotos

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

