A noite de sábado, 6, em Guabiruba, reservou um daqueles momentos capazes de ficar gravados na memória coletiva, resultado de uma celebração de Natal conduzida com intensidade e emoção incomuns.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A 4ª Cantata de São Nicolau, realizada no bairro São Pedro, transformou o espaço ao lado do Artesanto Dietrich em um cenário em que tradições centenárias e gestos de comunidade se encontraram de forma tocante.

*Assista ao vídeo >>

Clima de Natal

Mesmo ao ar livre, sob a varanda da residência da família organizadora, a atmosfera assumiu contornos de festa natalina, marcada por músicas, histórias e encontros que apenas um evento construído com dedicação e afeto consegue proporcionar.

A iniciativa, pois, conduzida por Emiliano e Vanessa Dietrich Carminatti com o apoio de familiares e amigos, atraiu um grande público para acompanhar a programação, que teve início às 19h.

natal
Emiliano, Vanessa e os filhos aparecem ao lado de músicos em um retrato que resume a energia acolhedora da noite/Foto: Ciro Groh/O Município

Cultura de Natal no evento

Logo no começo, a passagem da Sociedade do Pelznickel indicou que a noite seria então marcada por símbolos que atravessam gerações.

O público reagiu com expectativa, sobretudo as crianças, que aguardavam a chegada de São Nicolau, da Criskindel e dos próprios Pelznickels.

natal
Três personagens da Sociedade do Pelznickel cruzam o cenário e anunciam a energia que então marcaria a noite/Foto: Ciro Groh/O Município

O show de Natal

As apresentações musicais conduziram o evento com naturalidade.

A família da organização abriu a sequência, emocionando quem acompanhava, com Bruno, de 11 anos, demonstrando habilidade no acordeão e Lais, de 6 anos, estreando no teclado.

Depois, outras expressões culturais reforçaram o caráter comunitário da cantata.

Subiram à varanda artistas como Helena e Henrique, além do grupo Gute Freude e do Coral Infantojuvenil São Pedro, que conduziram parte das apresentações com sensibilidade e técnica.

Além deles, o grupo Alemão em Canto, cantores da Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Guarani e os integrantes de Canto Rogações também participaram, acompanhados por Osmar Baron, ampliando o alcance cultural da noite.

natal
O pastinho diante da varanda vira plateia para as crianças que então seguem atentas cada canção/Foto: Ciro Groh/O Município

Espírito comunitário

Ao longo da noite, o público pôde adquirir cachorro-quente, pipoca, refrigerante, suco e chope.

As vendas foram destinadas ao custeio da própria cantata, preservando uma tradição que se mantém essencialmente voluntária e colaborativa.

Entre uma música e outra, conversas surgiam, reencontros aconteciam e o sentimento de pertencimento ganhava forma no rosto de quem acompanhava a programação.

natal
A chegada de São Nicolau, da Criskindel e dos Pelznickels então transforma a cena em um momento de pura magia/Foto: Ciro Groh/O Município

Encanto na despedida

Quase no encerramento, por volta das 22h, os Pelznickels  retornaram ao local e distribuíram pacotes às crianças, gesto que renovou a surpresa e arrancou sorrisos.

Logo depois, sob a luz das velas acomodadas em castiçais de cerâmica, todos entoaram o tradicional Noite Feliz.

A cena final, com centenas de chamas tremulando enquanto a canção se espalhava pelo bairro, sintetizou o espírito da celebração e reforçou o valor das tradições natalinas cultivadas pela comunidade.

natal
Com as velas nas mãos, o público então vive um dos momentos mais comoventes da noite/Foto: Ciro Groh/O Município

As fotos do evento

Para quem deseja reviver essa noite ou conhecer os detalhes que as palavras não conseguem descrever por completo, uma galeria especial está disponível ao fim da edição, após os anúncios.

As imagens, pois, registram com precisão a delicadeza, a emoção e a força cultural que marcaram a 4ª Cantata de São Nicolau.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

tempo

NATAL

NATAL

NATAL

NATAL

Leia também:
1. Barragem do Samae então vira atração em Brusque com nova Beira Rio
2. El Niño então volta à pauta dos meteorologistas e reacende risco de enchentes

Cantata de Natal em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

natal

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

 

Mais do autor