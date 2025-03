VÍDEO – Cantor Gusttavo Lima visita centro administrativo da Havan em Brusque

O cantor Gusttavo Lima visitou na manhã desta quarta-feira, 5, os espaços do centro administrativo da Havan, em Brusque. Acompanhado do empresário Luciano Hang, o artista conheceu a operação da varejista e interagiu com os colaboradores.

A recepção começou no aeroporto de Navegantes, onde o “embaixador” foi recebido por Hang. De lá, seguiram para Barra Velha, cidade em que está localizado o centro de distribuição da Havan. Durante a visita, o cantor percorreu as instalações, conversou e cantou com os colaboradores.

No centro administrativo, os colaboradores formaram um corredor para receber o artista, que retribuiu o carinho com fotos e um bate-papo descontraído ao lado de Luciano Hang. O cantor destacou a grandiosidade do empreendimento e a dedicação de todos que trabalham na varejista.

“É uma alegria voltar a Santa Catarina e ver de perto tudo o que o Luciano construiu. Eu queria entender como tudo funciona e fiquei impressionado com o trabalho e a união dessa equipe. São uma verdadeira família”, afirmou.

Confira o vídeo da recepção feita por Luciano Hang:

Leia também:

1. Bingo do Clube de Mães da Apae de Brusque acontece na próxima terça-feira

2. Após carga de carreta tombar na São Pedro, vereadores discutem alternativas para acesso Guabiruba-Brusque

3. Brusque encara o último evento de calor forte do verão, diz meteorologista

4. Advogado de dono de pizzaria que matou homem amarrado em Brusque comenta acusação de homicídio doloso

5. Homem conhecido como “papai noel da Limeira” morre aos 77 anos em Brusque

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: