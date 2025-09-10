VÍDEO – Cantor Zé Felipe realiza encontro com Luciano Hang em Navegantes
Encontro acontece na tarde desta quarta-feira
O cantor Zé Felipe se encontrou com o empresário Luciano Hang, na tarde desta quarta-feira, 10. O dono da Havan recepcionou o convidado em um hangar, em Navegantes.
Zé Felipe possui mais de 9,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Seu hit “Oh Garota Eu quero Você Só Pra Mim”, possui quase 200 milhões de plays na plataforma.
Ele e Luciano estão a caminho do Centro Administrativo da Havan, em Brusque. Além dele, está também o apresentador Odorico Reis.
