VÍDEO – Cantor Zé Felipe visita Centro Administrativo da Havan, em Brusque
Encontro acontece na tarde desta quarta-feira, 10
Encontro acontece na tarde desta quarta-feira, 10
O cantor sertanejo Zé Felipe visitou o Centro Administrativo da Havan na tarde desta quarta-feira, 10, em Brusque. O encontro com Luciano Hang ocorreu primeiro no hangar de Navegantes, onde Hang costuma receber seus convidados.
Após o encontro, Zé Felipe, o apresentador Odorico Reis, e Luciano Hang, sobrevoaram a cidade de helicóptero até a casa do empresário, onde almoçaram. Em seguida, foram ao Centro Administrativo, onde permanecem até o momento.
