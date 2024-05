VÍDEO – Cão do Corpo de Bombeiros Militar de SC encontra corpo de vítima da enchente no Rio Grande do Sul

Um corpo foi encontrado em uma área de deslizamento no município de Cruzeiro do Sul (RS), por uma das duplas formadas por bombeiros militares e cães de busca do CBM-SC. A ação ocorreu na terça-feira, dia 15, e foi divulgada em um relatório da corporação. Um vídeo do momento também foi registrado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) segue atuando em apoio do Rio Grande do Sul. Atualmente, conta com a presença de 42 bombeiros militares e 5 cães de busca no estado vizinho. Além disso, 14 viaturas, 12 embarcações, 08 motores de popa, drones e equipamentos de Resgate em Inundações e Enxurradas (BRIE).

As equipes estão divididas em duas frentes:

Resgate de famílias e animais que estejam ilhados em Canoas. O planejamento desses resgates foi realizado após um mapeamento das áreas – com uso de drone do CBM-SC e sobrevoo com aeronave da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC);

Busca e resgate de vítimas que estejam em áreas deslizadas na região de Cruzeiro do Sul. Nessas ações, o CBMSC está operando com o apoio aéreo da PCSC, por conta da falta de acesso aos locais de busca.

Desde que as primeiras equipes foram enviadas ao Rio Grande do Sul, no dia 1º, o CBM-SC já resgatou 2.988 pessoas, 519 animais e encontrou 18 vítimas em óbito.

Nos dois primeiros contingentes, foram empenhados 81 bombeiros militares, 28 embarcações, 04 cães de busca, 22 viaturas, drones, caminhões e retroescavadeiras. As buscas seguem diuturnamente.

Assista ao vídeo da ação do cão:

