VÍDEO – Cão é encontrado agonizando dentro de sacola após ser agredido por tutor no Alto Vale

Uma denúncia de maus-tratos fez as Polícias Civil e Militar encontrar um cachorro agonizando dentro de uma sacola plástica em Ibirama, no Alto Vale. O crime foi registrado na tarde da segunda-feira, 14.

De acordo com a denúncia, um homem teria matado um cachorro a pauladas e descartado o corpo em uma sacola plástica no mato. Os policiais se deslocaram até o local e encontraram a residência do suspeito.

Para a polícia, o homem afirmou que havia acabado de matar seu cachorro, pois, segundo ele, o animal teria estragado partes da moto. Segundo a Polícia Miliar, o autor afirmou que bateu no animal com um pedaço de madeira e colocou em uma sacola plástica, jogando-a em um barranco.

Os policiais fizeram busca nas imediações e localizaram uma sacola plástica em um barranco na região de mata próxima à residência do autor.

Cão encontrado dentro de sacola

Após conseguirem resgatar a sacola, que estava em local de difícil acesso, os policiais constataram que havia um cachorro de porte pequeno agonizando, com ferimentos na região da cabeça.

Diante dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante do autor e o animal foi encaminhado a uma clínica veterinária da cidade de Ibirama.

Após a formalização da prisão em flagrante na Delegacia de Polícia, o autor foi encaminhado ao Presídio Regional de Rio do Sul e responderá pelo crime de maus-tratos de animais cuja pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão.

Confira o momento que o cão é encontrado dentro da sacola:

