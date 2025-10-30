VÍDEO – Capotamento deixa seis pessoas gravemente feridas na BR-101, em Balneário Camboriú

Um carro bateu em um poste e deixou seis pessoas gravemente feridas na BR-101, em Balneário Camboriú, na manhã desta quinta-feira, 30. O acidente ocorreu na altura do km 132,5, no sentido Curitiba, por volta das 5h.

Informações obtidas pela Rádio Menina mencionam que o veículo Hyundai Elantra, de Itajaí, teria acessado a marginal e perdido o controle durante o trajeto. Com isso, acabou batendo em um poste na marginal leste. Relatos encaminhados à emissora apontam que, possivelmente, duas pessoas foram ejetadas do veículo.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as seis pessoas que estavam dentro do Elantra ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital. Durante a saída de pista, o carro chegou a capotar.

