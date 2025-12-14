VÍDEO – Carreata percorre ruas de Guabiruba pelo Dia da Bíblia

Fiéis realizaram ação na manhã deste domingo, 14

Uma carreata percorreu bairros de Guabiruba na manhã deste domingo, 14, data em que é comemorado o Dia da Bíblia.

O evento foi organizado pelo Conselho de Pastores de Guabiruba e mobilizou igrejas evangélicas da cidade.

A carreata partiu às 8h30 do posto Carol, na rua Brusque. O percurso ainda incluiu os bairros Aymoré, Guabiruba Sul, Pomerânia e Lageado Baixo.

A carreata encerrou na praça Theodoro Debatin, ao lado da prefeitura, com um momento de oração.

