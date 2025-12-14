VÍDEO – Carreata percorre ruas de Guabiruba pelo Dia da Bíblia

Uma carreata percorreu bairros de Guabiruba na manhã deste domingo, 14, data em que é comemorado o Dia da Bíblia.

O evento foi organizado pelo Conselho de Pastores de Guabiruba e mobilizou igrejas evangélicas da cidade.

A carreata partiu às 8h30 do posto Carol, na rua Brusque. O percurso ainda incluiu os bairros Aymoré, Guabiruba Sul, Pomerânia e Lageado Baixo.

A carreata encerrou na praça Theodoro Debatin, ao lado da prefeitura, com um momento de oração.

