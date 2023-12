VÍDEO – Carreta com 32 toneladas de milho utiliza área de escape da BR-376, entre PR e SC

Uma carreta que transportava 32 toneladas de milho utilizou a área de escape da BR-376, entre PR e SC, após perder os freios na madrugada desta sexta-feira, 15.

O caso aconteceu em Guaratuba, sentido SC. A carreta adentrou 50 metros do dispositivo. Os dois ocupantes do veículo não sofreram ferimentos.

🚛Na madrugada desta sexta (15), foi registrada uma entrada na Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. A carreta com 32t de milho adentrou 50m no dispositivo após apresentar pane nos freios. Os dois ocupantes nada sofreram!🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/WJ664RjaPl

— Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 15, 2023