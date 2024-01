VÍDEO – Carreta com 37 toneladas de soja usa área de escape na BR-376 entre PR e SC

Nesta quarta-feira, 3, uma carreta, carregada com 37 toneladas de soja, utilizou a área de escape no km 667,3 da BR-376, em Guaratuba (PR), em direção à Santa Catarina. As imagens foram capturadas pelas câmeras de segurança da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia.

De acordo com as informações, o condutor do veículo percebeu que estava sem freios cerca de um quilômetro antes do dispositivo de segurança. Ciente da área de escape, ele conduziu a carreta até parar em segurança na caixa de cinasita.

Assista ao vídeo:

