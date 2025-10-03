VÍDEO – Carreta com carga de grãos de milho pega fogo na BR-376, entre SC e PR

Uma carreta carregada com grãos de milho pegou fogo na BR-376, em Garuva, entre SC e PR, na manhã desta sexta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ninguém ficou ferido. A rodovia foi bloqueada.

O motorista, ao perceber o incêndio na carreta, desconectou o veículo e o levou ao acostamento. Quando os bombeiros chegaram, a carreta estava em chamas.

Foram utilizados 400 litros de água para combate ao incêndio. Após a atuação dos bombeiros, o local ficou aos cuidados da concessionária da rodovia.

