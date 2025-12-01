VÍDEO – Carreta tomba e bloqueia BR-101 em Itapema
Acidente gerou filas na rodovia
Acidente gerou filas na rodovia
Uma carreta tombou na tarde desta segunda-feira, 1º, por volta das 14h, na BR-101, em Itapema. O acidente aconteceu no sentido norte da rodovia. O motorista não teve ferimentos. As duas pistas foram bloqueadas.
Segundo a Arteris, concessionária da rodovia, há vazamento de óleo na pista. Até perto das 18h, o congestionamento chegava a 12 quilômetros.
“As equipes da concessionária realizam o atendimento e a liberação da via”, informou a Arteris. Um vídeo enviado à reportagem de O Município mostra que o desvio do trânsito é feito por via marginal.
Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque: