VÍDEO – Carreta trava trânsito após ficar presa em morro no bairro Azambuja, em Brusque

Uma carreta travou o trânsito na rua Francisco Leoni, no bairro Azambuja, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 24. O fato ocorreu por volta das 15h30.

De acordo com um motorista que estava no local, outros motoristas ajudaram o condutor do caminhão, abrindo espaço na via para que ele pudesse dar ré. Posteriormente, o motorista conseguiu seguir pela rua.

O trânsito ficou parado por cerca de 30 minutos.

Confira:

