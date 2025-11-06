VÍDEO – Carretinha se desprende de caminhonete, colide em placa e derruba tábuas de madeira em Brusque

Uma carretinha carregada de madeira se soltou de uma caminhonete na manhã desta quinta-feira, 6, em Brusque. O caso ocorreu no bairro Guarani, na rua General Osório, por volta das 10h50. Ninguém ficou ferido.

Imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que a carretinha se solta do veículo.

Na trajetória, o reboque atinge um carro de raspão e a placa de uma loja. Diversas tábuas de madeira ficaram espalhadas pela via, mas foram recolhidas logo em seguida.

Confira as imagens:

