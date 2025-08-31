VÍDEO – Carro bate contra mureta e pega fogo no bairro São Pedro, em Brusque

Acidente foi registrado na manhã deste domingo

Um carro pegou fogo após colidir contra uma mureta na rua São Leopoldo, no bairro São Pedro, em Brusque. O acidente foi registrado no fim da manhã deste domingo, 31.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local para apagar as chamas do carro. Imagens feitas por populares que presenciaram o acidente mostram que o fogo consumiu o veículo por completo.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da pessoa que estava dirigindo o carro. As circunstâncias do acidente também estão sendo apuradas pelas autoridades.

Assista ao vídeo 

