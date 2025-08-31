VÍDEO – Carro bate contra mureta e pega fogo no bairro São Pedro, em Brusque

Um carro pegou fogo após colidir contra uma mureta na rua São Leopoldo, no bairro São Pedro, em Brusque. O acidente foi registrado no fim da manhã deste domingo, 31.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local para apagar as chamas do carro. Imagens feitas por populares que presenciaram o acidente mostram que o fogo consumiu o veículo por completo.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da pessoa que estava dirigindo o carro. As circunstâncias do acidente também estão sendo apuradas pelas autoridades.

Assista ao vídeo