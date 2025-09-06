VÍDEO – Carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque
Caso aconteceu na noite de sexta-feira
Caso aconteceu na noite de sexta-feira
Um carro caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na noite da sexta-feira, 5. O acidente aconteceu por volta das 22h20, no bairro Santa Rita. Dentro do veículo estava apenas o motorista, que relatou dores no tórax ao Corpo de Bombeiros.
Ele contou aos socorristas que seguia no sentido Santa Rita–Centro quando perdeu o controle do Ford Focus prata, subiu em um barranco em frente a um supermercado e acabou caindo no rio. Após atendimento, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.
O carro não foi encontrado pela equipe, pois já havia afundado. Imagens do veículo dentro do rio circulam pelas redes sociais.