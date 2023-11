VÍDEO – Carro capota após atingir outro veículo em Guabiruba

Na manhã desta quarta-feira, 15, um carro, modelo Gol, atingiu um Polo na rua Prefeito Carlos Boos, no bairro Aymoré, em Guabiruba. Após a colisão, o Gol capotou para fora da pista.

Segundo o relatório da Polícia Militar, o motorista do Gol, de 31 anos, apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O homem não era habilitado e estava com o licenciamento do veículo atrasado. Ele não ficou ferido, entretanto, o carro ficou bastante danificado e foi recolhido pelo guincho conveniado.

Já o motorista do Polo, de 36 anos, pode levar o carro no local e também não apresentou ferimentos.

Assista ao vídeo:

