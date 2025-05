VÍDEO – Carro capota após colisão com outro veículo na rodovia Antônio Heil

Um carro saiu da pista e capotou após colisão com outro veículo na rodovia Antônio Heil (SC-486) na tarde deste sábado, 10, em Itajaí. O acidente aconteceu por volta das 13h30, no bairro Itaivapa. Cinco pessoas tiveram ferimentos leves.

Segundo informações preliminares apuradas pela equipe do jornal O município, o acidente aconteceu perto do trevo da entrada da Cascata Daniela. Um veículo, modelo Volkswagen Saveiro, fez uma manobra para acessar a rodovia, quando foi atingido na traseira pelo carro, modelo Chevrolet Montana.

Após a batida, o Volkswagen saiu da pista e capotou até parar na vala, enquanto o outro carro envolvido na colisão está ficou na margem da rodovia com a frente bastante danificada.

O Corpo de Bombeiros está no local realizando atendimentos as vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente.