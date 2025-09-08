VÍDEO – Carro capota em rampa de garagem em Joinville
Capotamento ocorreu no início da manhã desta segunda-feira
Capotamento ocorreu no início da manhã desta segunda-feira
Um capotamento de um carro foi registrado no início da manhã desta segunda-feira, 8, em Joinville. O caso ocorreu por volta das 5h30 na rua Santa Catarina, no bairro Floresta.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas fotos e um vídeo gravado no local mostram o carro capotado em rampa de uma garagem que fica em frente ao terminal de ônibus Vera Cruz.
O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville esteve no local com ao menos dois veículos. A Polícia Militar também se deslocou para atender a ocorrência. Não foi confirmado se houve feridos e o veículo foi retirado do local com o auxílio de um guincho.
Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes: