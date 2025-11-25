VÍDEO – Carro capota na travessa Lagoa Dourada, em Brusque

Um carro capotou na travessa Lagoa Dourada, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 25. Uma mulher teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista capotou sozinha com o veículo, sem uma colisão prévia que tenha resultado no capotamento. A idade da vítima não foi informada.

A Polícia Militar também atendeu à ocorrência. O veículo teve danos materiais, e ficou entre a calçada e uma área de mata.

