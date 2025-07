VÍDEO – Carro capota no bairro Imigrantes, em Guabiruba

Um carro capotou no bairro Imigrantes, em Guabiruba, no início da tarde desta terça-feira, 15. Um vídeo do acidente foi enviado ao jornal O Município por uma leitora.

O Corpo de Bombeiros chegou à rua Antônio Fischer por volta das 12h45. Segundo a leitora, não houve outros veículos envolvidos no acidente.

Ela também informou que a Polícia Militar se deslocou até o local e que moradores desviraram o veículo. A reportagem tenta contato com as autoridades para mais detalhes do acidente.

Notícia em atualização.

Confira o vídeo:

