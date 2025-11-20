VÍDEO – Carro capota várias vezes e atinge três veículos em Penha

Um carro capotou várias vezes e atingiu três veículos estacionados no Acesso Sul Penha na manhã desta quinta-feira, 20. O motorista, de 61 anos, foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um Onix transitava pela rodovia quando o motorista perdeu o controle e atingiu um Sandero, que saiu da pista e capotou diversas vezes.

O carro colidiu em três veículos sem ocupantes: um Palio, um Agile LT e um Peugeot 206 Select. Além dos veículos, também atingiu a cerca de uma empresa.

O motorista do Onix, um jovem de 21 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele afirmou que dormiu ao volante.

Segundo a PMRv, dois passageiros também foram levados ao hospital, mas foram liberados antes da chegada da equipe à unidade. Por isso, não se sabe em qual carro eles estavam.

Confira o vídeo:

*Créditos: PMRv/Divulgação