VÍDEO – Carro colide contra poste no bairro Azambuja, em Brusque

Um carro colidiu contra um poste no bairro Azambuja, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 11. Um homem foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 16h, na rua Padre Antônio Eising. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município.

Confira o vídeo:

