VÍDEO – Carro colide contra poste no bairro Azambuja, em Brusque

Um carro colidiu contra um poste no bairro Azambuja, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 11. Um homem foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 16h, na rua Padre Antônio Eising. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. VÍDEO – Operação apreende R$ 1,5 milhão em roupas falsas em Brusque

2. Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna aos cinemas de Brusque

3. Escavadeira colide com carro e criança é conduzida ao hospital em Brusque

4. GALERIA – Família brusquense retorna para casa neste sábado após completar segunda volta ao mundo

5. Leitura da Bíblia por 64 horas ininterruptas começa nesta quinta-feira, no Centro de Brusque



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

