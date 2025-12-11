VÍDEO – Carro colide contra poste no bairro Azambuja, em Brusque
Homem foi levado ao hospital
Um carro colidiu contra um poste no bairro Azambuja, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 11. Um homem foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente ocorreu por volta das 16h, na rua Padre Antônio Eising. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município.
