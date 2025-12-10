VÍDEO – Carro colide contra poste no bairro Azambuja, em Brusque

Um carro colidiu contra um poste na rua Nova Trento, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 10. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo informações preliminares, há duas vítimas menores de idade.

O acidente ocorreu por volta das 18h, no bairro Azambuja. O veículo ficou parado no meio da pista, o que necessitou da interdição da via.

Confira o vídeo:

Crédito: Especial O Município

Leia também:

1. Carro capota na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

2. Trecho da Beira Rio de Brusque será totalmente interditado neste domingo; confira rotas alternativas

3. Energia começa a ser restabelecida nos bairros de Brusque

4. Superintendente da Fundema, de Brusque, é exonerado; saiba quem é o substituto

5. O que se sabe sobre o caso do jovem morto após briga iniciada em Brusque



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

