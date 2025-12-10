VÍDEO – Carro colide contra poste no bairro Azambuja, em Brusque
Corpo de Bombeiros foi acionado
Corpo de Bombeiros foi acionado
Um carro colidiu contra um poste na rua Nova Trento, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 10. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo informações preliminares, há duas vítimas menores de idade.
O acidente ocorreu por volta das 18h, no bairro Azambuja. O veículo ficou parado no meio da pista, o que necessitou da interdição da via.
Crédito: Especial O Município
