VÍDEO – Carro com ocupantes idosos que ficou parcialmente submerso é retirado de rua alagada por guincho em Brusque

Um carro que ficou parcialmente submerso durante um alagamento na travessa Dom Joaquim, em Brusque, foi guinchado e retirado da via na noite do domingo, 9. Os ocupantes do veículo eram idosos.

Segundo um morador, que enviou as imagens ao jornal O Município, quando o Corpo de Bombeiros chegou no local o nível da água baixou e não atingiu a residência deles. Os idosos possuem dificuldade de locomoção.

Pelo local em que o carro estava, ele teve que ser retirado da água por um guincho. Segundo informações dos bombeiros, os idosos não se feriram. Por causa da chuva, um buraco se abriu na via.

Confira o vídeo:

