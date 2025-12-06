VÍDEO – Carro despenca de viaduto e vai parar no meio da rua em Blumenau

VÍDEO – Carro despenca de viaduto e vai parar no meio da rua em Blumenau

Motorista foi levada ao hospital

Um carro despencou de um viaduto na BR-470 e foi parar no meio da rua em Blumenau nesta sexta-feira, 5. A motorista foi levada ao hospital. O caso aconteceu logo depois do meio-dia.

A mulher sofreu um ferimento na cabeça e relatou aos agentes de trânsito que a Duster aquaplanou na pista. O veículo capotou e parou na rua Francisco Vahldieck. Nenhum outro veículo foi atingido. Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento da queda.

Confira o vídeo:

