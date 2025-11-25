VÍDEO – Carro e moto colidem na rodovia Antônio Heil, em Brusque
acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 25
Um carro e uma moto colidiram na rodovia Antônio Heil, no Centro de Brusque, na manhã desta terça-feira, 25. O acidente aconteceu por volta de 8h50.
Segundo testemunhas, um HB20 preto colidiu contra a motocicleta pilotada por uma mulher. Imagens enviadas ao jornal O Município mostram a motociclista caída na via.
Ainda conforme relatos, ela não sofreu ferimentos graves e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atua no local do acidente.
Crédito: Especial O Município
