VÍDEO – Carro fica destruído após colidir contra poste em Brusque

Duas pessoas ficaram feridas após a colisão de um carro contra um poste na rua Augusto Klapoth, entre os bairros Águas Claras e Santa Luzia, em Brusque, na noite de domingo, 11. O acidente aconteceu por volta das 22h.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motorista do carro, um homem de 40 anos, ainda estava dentro do veículo e apresentava diversos ferimentos, entre eles cortes no rosto e fratura no tornozelo. O carro era um Peugeot 207.

O homem foi retirado do veículo e imobilizado em uma maca rígida. A segunda vítima era uma mulher, que estava como carona no carro. Ela também foi imobilizada e encaminhada ao hospital pelo Samu. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.

Confira o vídeo:

Crédito: Mariana Beuting/O Município

